Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Винсент Пасторе
Vincent Pastore
Киноафиша
Персоны
Винсент Пасторе
Винсент Пасторе
Vincent Pastore
Дата рождения
14 июля 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Астория, Куинс, Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
8.7
Сопрано
(1999)
7.2
Ураган
(1999)
7.0
Револьвер
(2005)
Фильмография Винсент Пасторе
Жанр
Все
Анимация
Биография
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Спорт
Триллер
Год
Все
2023
2019
2013
2009
2008
2005
2004
2003
2002
1999
1995
1994
Все
15
Фильмы
14
Сериалы
1
Актер
15
4.3
Дон Кью
Don Q
комедия, криминал, драма
2023, США
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.7
Bottom of the 9th
Bottom of the 9th / Stano
драма
2019, США
6.7
Малавита
The Family
криминал, драма, триллер
2013, США / Франция
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.8
Ой, вэй! Мой сын гей!!
Oy Vey! My Son Is Gay!!
комедия
2009, США
Смотреть трейлер
3.9
Женские штучки
Tricks of a Woman
мелодрама
2008, США
6.1
Пациент без имени
P.J.
триллер, драма
2008, США
7
Револьвер
Revolver
триллер, драма, криминал
2005, Франция / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.7
Подводная братва
Shark Tale
комедия, анимация
2004, США
Рецензия
3.8
Шашлык
The Cookout
комедия
2004, США
4.7
Невеста по почте
Mail Order Bride
комедия
2003, США
6.2
Мошенники
Serving Sara
комедия
2002, США / Германия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
8.7
Сопрано
драма, криминал
1999, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.3
Ураган
Hurricane
драма, биография, спорт
1999, США
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.7
Денежный поезд
Money Train
триллер, криминал, боевик, драма, комедия
1995, США
4.4
Я и мафия
Me And The Mob / Who Do I Gotta Kill?
комедия
1994, США
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667