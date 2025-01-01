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Винсент Пасторе
Винсент Пасторе Vincent Pastore
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Винсент Пасторе

Vincent Pastore

Дата рождения
14 июля 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Астория, Куинс, Нью-Йорк, США

Популярные фильмы

Сопрано 8.7
Сопрано (1999)
Ураган 7.2
Ураган (1999)
Револьвер 7.0
Револьвер (2005)

Фильмография Винсент Пасторе

Жанр
Год
Все 15 Фильмы 14 Сериалы 1 Актер 15
Дон Кью 4.3
Дон Кью Don Q
комедия, криминал, драма 2023, США
Bottom of the 9th 5.7
Bottom of the 9th  Bottom of the 9th / Stano
драма 2019, США
Малавита 6.7
Малавита The Family
криминал, драма, триллер 2013, США / Франция
Смотреть трейлер
Ой, вэй! Мой сын гей!! 4.8
Ой, вэй! Мой сын гей!! Oy Vey! My Son Is Gay!!
комедия 2009, США
Смотреть трейлер
Женские штучки 3.9
Женские штучки Tricks of a Woman
мелодрама 2008, США
Пациент без имени 6.1
Пациент без имени P.J.
триллер, драма 2008, США
Револьвер 7
Револьвер Revolver
триллер, драма, криминал 2005, Франция / Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Подводная братва 6.7
Подводная братва Shark Tale
комедия, анимация 2004, США
Рецензия
Шашлык 3.8
Шашлык The Cookout
комедия 2004, США
Невеста по почте 4.7
Невеста по почте Mail Order Bride
комедия 2003, США
Мошенники 6.2
Мошенники Serving Sara
комедия 2002, США / Германия
Сопрано 8.7
Сопрано
драма, криминал 1999, США
Ураган 7.3
Ураган Hurricane
драма, биография, спорт 1999, США
Денежный поезд 6.7
Денежный поезд Money Train
триллер, криминал, боевик, драма, комедия 1995, США
Я и мафия 4.4
Я и мафия Me And The Mob / Who Do I Gotta Kill?
комедия 1994, США
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