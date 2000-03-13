«Убойная сила» – это культовый российский детективный телесериал, снятый по мотивам романов Андрея Кивинова. Действие разворачивается в конце 90-х годов, в центре событий оказываются сотрудники одного из петербургских отделений милиции: оперуполномоченные Игорь Плахов, Василий Рогов и Анатолий Дукалис. Когда в городе убивают влиятельного политика, все ниточки приводят следователей к предпринимателю Боголепову. Но проблема в том, что этот меценат является чуть ли не народным героем и не сходит с первых полос газет.