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Постер сериала Убойная сила
Постер сериала Убойная сила
Постер сериала Убойная сила
Постер сериала Убойная сила
Постер сериала Убойная сила
Постер сериала Убойная сила
Постер сериала Убойная сила
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Убойная сила

Убойная сила (2000 - 2006)

Ubojnaya sila 18+
Год выпуска 2000
Страна Россия
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 47 часов 30 минут

О чем сериал

«Убойная сила» – это культовый российский детективный телесериал, снятый по мотивам романов Андрея Кивинова. Действие разворачивается в конце 90-х годов, в центре событий оказываются сотрудники одного из петербургских отделений милиции: оперуполномоченные Игорь Плахов, Василий Рогов и Анатолий Дукалис. Когда в городе убивают влиятельного политика, все ниточки приводят следователей к предпринимателю Боголепову. Но проблема в том, что этот меценат является чуть ли не народным героем и не сходит с первых полос газет.

В ролях
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Евгений Леонов-Гладышев
Евгений Леонов-Гладышев
Евгений Ганелин
Евгений Ганелин
Сергей Кошонин
Сергей Кошонин
Сергей Селин
Сергей Селин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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Оцените 1 голос
6.6 IMDb
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Сезоны
Убойная сила - Сезон 1 Сезон 1
2000, 9 эпизодов
 
Убойная сила - Сезон 2 Сезон 2
2001, 11 эпизодов
 
Убойная сила - Сезон 3 Сезон 3
2001, 10 эпизодов
 
Убойная сила - Сезон 4 Сезон 4
2002, 6 эпизодов
 
Убойная сила - Сезон 5 Сезон 5
2003, 9 эпизодов
 
Убойная сила - Сезон 6 Сезон 6
2005, 12 эпизодов
 
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