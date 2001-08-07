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Постер к сериалу Крот
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Киноафиша Сериалы Крот
Крот (2001 - 2002) Крот 16+
Год выпуска 2001
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 20 часов 0 минут
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О чем сериал

Российский сериал «Крот» был снят по сценарию Виктора Мережко в 2001 году. Главные роли в нем исполнили популярные актеры Павел Новиков, Валерий Ярёменко, Дмитрий Нагиев, Виктор Костецкий и Сергей Мурзин. Сюжетная линия закручивается вокруг внедренного в криминальный мир бывшего оперативника, который был завербован ФСБ. Ему предстоит оказаться в центре криминальных разборок, рисковать жизнью и продолжать порученную «игру». Получив статус и признание, он должен оставаться верен себе и обязан выполнить порученное задание. Оперативник погрузится в глубокий моральный кризис и даже попытается однажды выйти из игры. Детективный фильм был впервые показан на ТВ-6, после чего неоднократно транслировался на разных телеканал и завоевал любовь зрителей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев Вахтанг Маргеладзе
Виктор Смирнов Грязнов
Слава
Павел Новиков Сергей Кузьмичев / Архипов
Александр Тютрюмов
Александр Тютрюмов Пантелеев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Крот - Сезон 1 Сезон 1
2001, 12 эпизодов
 
Крот - Сезон 2 Сезон 2
2002, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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