Российский сериал «Крот» был снят по сценарию Виктора Мережко в 2001 году. Главные роли в нем исполнили популярные актеры Павел Новиков, Валерий Ярёменко, Дмитрий Нагиев, Виктор Костецкий и Сергей Мурзин. Сюжетная линия закручивается вокруг внедренного в криминальный мир бывшего оперативника, который был завербован ФСБ. Ему предстоит оказаться в центре криминальных разборок, рисковать жизнью и продолжать порученную «игру». Получив статус и признание, он должен оставаться верен себе и обязан выполнить порученное задание. Оперативник погрузится в глубокий моральный кризис и даже попытается однажды выйти из игры. Детективный фильм был впервые показан на ТВ-6, после чего неоднократно транслировался на разных телеканал и завоевал любовь зрителей.