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Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
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Игорь Лифанов
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Дата рождения
25 декабря 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Николаев, СССР (Украина)
Рост
178 см
Биография Игоря Лифанова
Родился 25 декабря 1965 года. Николаев, СССР (Украина).
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Фильмография Игоря Лифанова
Барон. Возвращение
криминал, драма
2020, Россия
0.0
Разрешите тебя поцеловать… отец невесты
комедия
2014, Россия
6.0
Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе
комедия
2013, Россия
5.0
Разрешите тебя поцеловать... снова
комедия, мелодрама
2012, Россия
6.0
Правосудие волков
мистика, драма
2010, Россия
6.0
Укрощение строптивых
исторический
2009, Россия
5.0
Капкан для киллера
боевик
2009, Россия
5.0
Несколько призрачных дней
драма, мелодрама, детектив
2009, Украина
5.0
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