Киллер по вызову, 2019

Режиссер посвятил этот фильм своему другу и коллеге, исполнительному продюсеру Сэмюэлу Хадиде, который неожиданно скончался вскоре после съемок. Хадиду можно увидеть в конце ленты в роли человека, который подходит к таможенному прилавку и просит снять его солнечные очки, показывая вторую пару очков под ними.- Роджер Эвери отметил, что его новая картина станет данью чести Тони Скотту.

104 царапины на зажигалке Люка соответствуют количеству недель, в течение которых Рэд был заключен в тюрьму.

Роджер Эйвери задумал снять картину с таким названием еще 20 лет назад.

Это спин-офф к «Убить Зои» 1993 года.

Несмотря на то что в фильме показано множество современных гаджетов, у одного из хипстеров в гараже можно заметить телефон-слайдер, которыми уже давно никто не пользуется. У Хлои также есть старый вариант домашнего телефона, а еще «раскладушка» в сумочке.

Режиссер и сценарист фильма Роджер Эвери работал с Квентином Тарантино над фильмами «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы».

Существует теория, согласно которой все, что происходит с Редом в течение одного дня, на самом деле, является его фантазией, в то время как в действительности он все еще сидит в тюрьме.

Готовясь к роли Хлои, Нина Добрев многое позаимствовала от характера и поведения своей матери, которая так же, как и главная героиня фильма, является художницей.

Сюжет фильма частично автобиографичен. Режиссер Роджер Эвери писал сценарий «Киллера по вызову», находясь в тюрьме. Он записывал его на салфетках, которые передавал своей дочери, а та заносила его «страницы» в документ на компьютере.

Собака Хлои и Реда в действительности является собакой Нины Добрев по кличке Мэверик.