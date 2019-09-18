Киллер по вызову, 2019

Жил-был парень по имени-кличке Рэд (Люк Брейси), славился тем, что первоклассно взламывал сейфы, за что его и посадили в тюрьму. Спустя два года примерного поведения в заключении он вышел на свободу, чтобы начать жизнь с чистого листа вместе со своей женой Хлоей, которую играет звезда «Дневников вампира» Нина Добрев. Первые несколько часов после освобождения кажутся Рэду раем: он отдыхает с любимой женщиной, встречается с друзьями и радуется жизни. Но буквально через сутки жизнь Рэда и Хлои оказывается в опасности — на них выходит сумасшедший киллер (Криспин Гловер), который пытается отомстить за смерть своей собаки.
Не все так просто, как показалось Рэду на первый взгляд. Киллер по имени Люк не спешит расправиться с ним или его женой, а ведет свою игру, которую никто не может раскусить. Стоить обратить особое внимание на смешной акцент, с которым разговаривает герой Гловера, — это добавляет картине шарма и юмора.
Криминальную комедию «Киллер по вызову» снял никто иной, как сценарист легендарного фильма «Криминальное чтиво» Роджер Эйвери.
Режиссер посвятил этот фильм своему другу и коллеге, исполнительному продюсеру Сэмюэлу Хадиде, который неожиданно скончался вскоре после съемок. Хадиду можно увидеть в конце ленты в роли человека, который подходит к таможенному прилавку и просит снять его солнечные очки, показывая вторую пару очков под ними.- Роджер Эвери отметил, что его новая картина станет данью чести Тони Скотту.
104 царапины на зажигалке Люка соответствуют количеству недель, в течение которых Рэд был заключен в тюрьму.
Роджер Эйвери задумал снять картину с таким названием еще 20 лет назад.
Это спин-офф к «Убить Зои» 1993 года.
Несмотря на то что в фильме показано множество современных гаджетов, у одного из хипстеров в гараже можно заметить телефон-слайдер, которыми уже давно никто не пользуется. У Хлои также есть старый вариант домашнего телефона, а еще «раскладушка» в сумочке.
Режиссер и сценарист фильма Роджер Эвери работал с Квентином Тарантино над фильмами «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы».
Существует теория, согласно которой все, что происходит с Редом в течение одного дня, на самом деле, является его фантазией, в то время как в действительности он все еще сидит в тюрьме.
Готовясь к роли Хлои, Нина Добрев многое позаимствовала от характера и поведения своей матери, которая так же, как и главная героиня фильма, является художницей.
Сюжет фильма частично автобиографичен. Режиссер Роджер Эвери писал сценарий «Киллера по вызову», находясь в тюрьме. Он записывал его на салфетках, которые передавал своей дочери, а та заносила его «страницы» в документ на компьютере.
Собака Хлои и Реда в действительности является собакой Нины Добрев по кличке Мэверик.
В первый же день после освобождения из тюрьмы взломщик сейфов Ред и его подруга становятся мишенью киллера. Сея вокруг себя хаос, киллер шутит с акцентом, что мстит за убитую собаку. Не спеша уничтожать жертву, он явно ведет свою игру, истинной целью которой может быть вовсе не Ред.