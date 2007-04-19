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Жан-Пьер Кассель

Jean-Pierre Cassel
Жан-Пьер Кассель
Жан-Пьер Кассель Jean-Pierre Cassel
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Дата рождения
27 октября 1932
Возраст
74 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
19 апреля 2007
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Жан-Пьер Кассель

Родился 27 октября 1932 года. Париж, Франция.

Фильмография Жан-Пьер Кассель
Астерикс на Олимпийских Играх
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.0
Встречное расследование
Встречное расследование
криминал 2007, Франция
4.0
Скафандр и бабочка
Скафандр и бабочка
биография, драма 2007, Франция / США
7.0
Конгорама
Конгорама
комедия, документальный 2006, Канада / Бельгия / Франция
7.0
Мишель Вальян: Жажда скорости
Мишель Вальян: Жажда скорости
боевик, спорт 2003, Франция
7.0
Багровые реки
Багровые реки
триллер, криминал, детектив 2000, Франция
6.0
Церемония
Церемония
драма, триллер, криминал 1995, Германия / Франция
7.0
Высокая мода
Высокая мода
драма, комедия 1994, США
6.0
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