Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Жан-Пьер Кассель
Жан-Пьер Кассель
Jean-Pierre Cassel
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Жан-Пьер Кассель
Jean-Pierre Cassel
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 октября 1932
Возраст
74 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
19 апреля 2007
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Жан-Пьер Кассель
Родился 27 октября 1932 года. Париж, Франция.
Развернуть
Фильмография Жан-Пьер Кассель
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези
2008, Франция / Испания / Германия
7.0
Встречное расследование
криминал
2007, Франция
4.0
Скафандр и бабочка
биография, драма
2007, Франция / США
7.0
Конгорама
комедия, документальный
2006, Канада / Бельгия / Франция
7.0
Мишель Вальян: Жажда скорости
боевик, спорт
2003, Франция
7.0
Багровые реки
триллер, криминал, детектив
2000, Франция
6.0
Церемония
драма, триллер, криминал
1995, Германия / Франция
7.0
Высокая мода
драма, комедия
1994, США
6.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом