Анджей Вайда
Награды
Награды и номинации Анджея Вайды
Andrzej Wajda
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Анджея Вайды
Оскар 2000
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Каннский кинофестиваль 1981
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Каннский кинофестиваль 1979
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1978
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Каннский кинофестиваль 1957
Специальный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1970
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1969
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1966
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Best Foreign Language Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2013
Persol Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1998
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1959
FIPRESCI Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1983
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1961
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2009
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2006
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Берлинале 1996
Серебряный Берлинский Медведь
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
ММКФ 1975
Золотой приз
Победитель
ММКФ 1971
Золотой приз
Победитель
Берлинале 1997
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 1988
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1980
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1968
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1962
Золотой берлинский медведь
Номинант
