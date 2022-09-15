«Тибра»: Рецензия Киноафиши

Маленький российский поселок, где все друг друга знают, а вместо имен людей чаще зовут кличками. Обычно если в таких местах пропадает человек, а тем более маленькая девочка Катя «Зайка» (Василиса Савкина), то дело мигом становится резонансным. Его пытается раскрыть Вероника Дмитриевна Воронина (Марина Васильева) — следователь «из городских». Главный подозреваемый — Леша Шуруп (Владислав Коноплев), который часто бывает в заброшенном деревянном домике в лесу. Тот самый, в котором Зайку в последний раз видела 13-летняя девочка-альбинос с обидным прозвищем Мука (Анна Пересильд). Она убеждена, что к загадочному исчезновению Зайки причастно некое мистическое существо Тибра. А впрочем, это могут быть всего лишь фантазии Лизы, которая влюбилась в Лешу и хочет уберечь его от страшных обвинений в убийстве ребенка.

В последнее время отечественный кинематограф богат на яркие дебютные работы в детективном жанре. Весной в прокате выстрелила «Казнь» Ладо Кватании, а теперь выходит «Тибра» Анны Гороян с не менее звездным составом. Название этой истории произошло от просторечного глагола «тибрить», то есть воровать. Тиброй в истории названо мистическое существо, которое похищало детей и делало из них куколок. Фильм снимали в поселке Свирьстрой в Ленинградской области. Локация, по задумке режиссера, должна была стать местом универсальным, нехарактерным для конкретного российского региона, и в то же время отчасти похожим на европейскую или американскую деревню. Свирьстрой — как раз такой поселок, где до сих пор стоят дома, которые в послевоенные годы строили пленные немцы в европейской стилистике.

На этом всеобъемлющем фоне картина рассказывает историю взросления и становления личности в условиях подросткового буллинга. Лиза — миловидная девочка, которая из-за светлых волос, ресниц и бровей, подвергается травле со стороны сверстников и получает свое обидное прозвище Мука. А Тибра — это метафорически та концентрированная злость, которая остается в человеке, подвергшемся моральному и физическому насилию из-за своей необычной внешности. Новый фильм — очередное киновысказывание на тему принятия себя и других, а также отчасти нелюбви, похожей на ту, что была в фильме Андрея Звягинцева. И главной детской страшилкой становится не мистическое существо, а безразличие, которое чувствуют Лиза и ее младшая сестра от родителей.

Тибра

Главную героиню сыграла дочь актрисы Юлии Пересильд — Аня, ровесница ее персонажа Лизы. Она раньше снималась лишь в эпизодических ролях — в экранизации романа Сергея Лукьяненко «Черновик» и фильме Наталии Кончаловской «Первый снег». Когда на главную роль режиссер-дебютант выбирает юную актрису, у которой раньше не было подобного опыта, — это всегда смелый и рискованный шаг. Но Анна оказалась весьма убедительной. Она жадно притягивает к себе взгляды окружающих и зрителей, смотрясь в кадре какой-то поистине неземной девочкой. Чувствуется, что образ подростка, которая одновременно испытывает злость, обиду и жажду любви, рождается у Пересильд честно и интуитивно.

Малейшее внимание со стороны Шурупа, когда он бегает с ней наперегонки, учит плавать и даже просто называет по имени, — самое экспрессивное выражение дружеских чувств в жизни ее героини, пусть даже и от человека, которого в поселке называют маньяком. И все эти эмоции Анна блестяще отыгрывает. Так что вполне заслуженно юная Пересильд получила главную женскую награду на международном фестивале SOL в Торревьехе, Испания. Еще одна заметная роль — у Виктории Исаковой, которая играет Яну, мать-одиночку Шурупа. Она талантливо вживается в образ любящей матери, которая несмотря на ошибки прошлого, буквально облаивает каждого, кто захочет обидеть ее сына.

Тибра

Сюжет фильма действительно выходит за пределы условного поселка N на берегу Свири, в которых еще живы нецветные телефоны, а купание в речке — это фактически единственное доступное для местных жителей развлечение. И даже при всем страхе от потустороннего, который появлялся еще в каком-нибудь «Твин Пиксе» Дэвида Линча, в таких уютных, на первый взгляд, провинциальных городках всегда сокрыто много секретов о самых обычных людских пороках. И почему-то они неизбежно всплывают на поверхность как раз тогда, когда в город приезжает чужак вроде агента Купера или следователя Ворониной. Лишь немногие из числа самых впечатлительных услышат голос страшной Тибры, который доносится откуда-то из безразличных окон. Уповая на то, что мрачные кадры дремучего леса все чаще будут сменяться засвеченными, в которых больше тепла и солнца. Детектив со счастливым концом Анны Гороян — первый шаг к этому.