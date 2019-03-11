Вера — красивая, умная женщина с хорошей карьерой и прекрасной семьёй, к своим сорока она твёрдо стоит на ногах. Вера считала, что держит свою жизнь под контролем. Мир начинает рушиться, когда в машине мужа она находит чужой женский волос. Прежде героиня не могла предположить, что Сергей способен на измену, но Теперь начинает замечать и другие несостыковки в его историях. Открывая одну ложь за другой, она понимает, что вся её жизнь, вместе с успешными друзьями и любимой работой, оказывается фейком.