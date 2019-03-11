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Киноафиша Сериалы Скажи правду
Скажи правду (2019 - 2019) Скажи правду 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность 6 часов 56 минут
О чем сериал

Вера — красивая, умная женщина с хорошей карьерой и прекрасной семьёй, к своим сорока она твёрдо стоит на ногах. Вера считала, что держит свою жизнь под контролем. Мир начинает рушиться, когда в машине мужа она находит чужой женский волос. Прежде героиня не могла предположить, что Сергей способен на измену, но Теперь начинает замечать и другие несостыковки в его историях. Открывая одну ложь за другой, она понимает, что вся её жизнь, вместе с успешными друзьями и любимой работой, оказывается фейком.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Аглая Шиловская
Аглая Шиловская
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Скажи правду - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Что смотреть после того, как закончился турецкий сериал «Неверный»
Что смотреть после того, как закончился турецкий сериал «Неверный»
Кадры из сериала
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