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Постер к сериалу Надежда
Постер к сериалу Надежда
Постер к сериалу Надежда
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Киноафиша Сериалы Надежда
Надежда (2020 - 2020) Надежда 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Прокатчик Start
Продолжительность 6 часов 24 минуты
О чем сериал

Трагичная история молодой женщины, ведущей двойную жизнь: любящей матери, заботливой жены и… наемной убийцы. Еще в подростковом возрасте Надя хладнокровно убила троих мужчин, которые были виноваты в смерти ее родителей. Девушку приговорили к 18 годам колонии строгого режима, однако ей удалось выйти досрочно. Лев, подпольный борец с преступным миром, забрал девочку из тюрьмы при условии, что она будет беспрекословно исполнять все его приказы. С этого момента Надежда стала идеальным оружием в неравном бою со злом.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов Яков Михайлович, босс
Алексей Гришин
Алексей Гришин
Виктория Исакова
Виктория Исакова Надежда Павловна, киллер
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Алексей Морозов
Алексей Морозов Михаил, музыкант, муж Надежды
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Надежда - Сезон 1 Сезон 1
2020, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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