Трагичная история молодой женщины, ведущей двойную жизнь: любящей матери, заботливой жены и… наемной убийцы. Еще в подростковом возрасте Надя хладнокровно убила троих мужчин, которые были виноваты в смерти ее родителей. Девушку приговорили к 18 годам колонии строгого режима, однако ей удалось выйти досрочно. Лев, подпольный борец с преступным миром, забрал девочку из тюрьмы при условии, что она будет беспрекословно исполнять все его приказы. С этого момента Надежда стала идеальным оружием в неравном бою со злом.