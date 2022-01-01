«Дети» – это отечественный драматический сериал о взрослении и конфликте поколений. В центре повествования находятся три счастливые, на первый взгляд, семьи и один неженатый мужчина по имени Герман. Выясняется, что в домах всех героев, несмотря на внешнее благополучие и достаток, бушуют семейные бури. В одной семье нет любви между мужем и женой, в другой – разгорается конфликт между матерью и дочерью, а третья пара и вовсе не может завести долгожданного малыша. Но годы идут, и на смену старому поколению приходит подрастающее.