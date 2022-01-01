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Киноафиша Сериалы Дети
Дети (2022 - …) Дети
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Продолжительность 43 минуты
О чем сериал

«Дети» – это отечественный драматический сериал о взрослении и конфликте поколений. В центре повествования находятся три счастливые, на первый взгляд, семьи и один неженатый мужчина по имени Герман. Выясняется, что в домах всех героев, несмотря на внешнее благополучие и достаток, бушуют семейные бури. В одной семье нет любви между мужем и женой, в другой – разгорается конфликт между матерью и дочерью, а третья пара и вовсе не может завести долгожданного малыша. Но годы идут, и на смену старому поколению приходит подрастающее.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Надежда Маркина
Надежда Маркина
Александр Робак
Александр Робак
Евгения Брик
Евгения Брик
Юрий Быков
Юрий Быков
Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 1 эпизод
 
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