«Ленин. Неизбежность»: Рецензия Киноафиши

«Ленин. Неизбежность» ― уже третья реинкарнация сериала, выходившего под названиями «Демон революции» и «Меморандум Парвуса». По заверениям режиссера, в этот раз убрали все лишнее и сконцентрировались на судьбе главной угрозы Российской Империи ― Владимира Ильича Ленина. Картина рассказывает о годах его жизни в эмиграции, а если точнее, затрагивает период проживания вождя пролетариата в Цюрихе. Здесь он вынужден издалека наблюдать зарождение революционного движения и пытаться найти любые приемлемые способы вернуться на родину. Одним из вариантов становится сотрудничество с другим изгнанником, Александром Парвусом, предлагающим немецкое финансирование для организации восстания народных масс. Вместе со своими соратниками Ленин должен принять важное решение, выбрав лучший путь для будущего России.

Местное «основано на реальных событиях» больше похоже на пыль в глаза. Воспринимать данный фильм как попытку осмыслить исторические события сложно. Повествование похоже на очередное нравоучение, иллюстрирующее, что такое хорошо, а что такое плохо. Все спорные события имеют четкое разделение на черное и белое, оставляя в стороне большинство любопытных интерпретаций. Во многом это случилось из-за сокращений, которые не пошли картине на пользу. Все сюжетные линии, за исключением Ленина, остались за бортом. Мотивации утрамбованы в примитивную экспозицию, некоторые диалоги кажутся оборванными на полуслове, а драматургия отношений остается рудиментом. Некоторые отдельные сюжеты вроде смерти Распутина или Николая II просто лишены смысла. В фильме они выступают отсылками на реальность, наполненную лишь образами исторических фигур. Такой подход выглядит актом беспомощности, пытающимся хоть как-то придать ушедшей эпохе узнаваемую форму. Этот пример уже не срабатывает с одним из главных героев ― Парвусом, мало знакомым по школьным учебникам. На экране он предстает чистым злом, отпечатавшимся в его выражении лица. Поверить в такой образ в рамках исторической картины довольно сложно.

«Ленин. Неизбежность»

Много кроется в излишней сериальности картинки и повествования, явно не рассчитанных на такой формат. Минусы, сглаживаемые экраном телевизора, моментально выползают наружу. Если исключить вставки панорам, от ужасающего качества которых начинает рябить в глазах (не справились даже с Петербургом), то останется блеклая работа с окружением. На экране абсолютно незаметна эпоха, а Цюрих походит на любой европейский город, лишенный выразительных черт. Это касается и актеров. Здесь отлично узнаются Бондарчук и Миронов, но незаметны Парвус и Ленин. Их образы имеют лишь отдаленное сходство благодаря мелким узнаваемым чертам (например, легкая картавость вождя пролетариата), но этого слишком мало, чтобы завершить экранное преображение.

Наверное, главной претензией фильма стал авторский взгляд, полностью лишенный дистанции. Экранный Владимир Ильич не имеет видимых изъянов. Он вышел невероятно праведным, готовым пойти на любые жертвы ради страны и идеи, конечно, не жалея себя. У него не может быть компромиссов с совестью, они ведут лишь к моральному предательству своего народа. В какой-то момент режиссер Хотиненко прямым текстом приравнивает его к живому Иисусу, от сравнения с которым Ленин отшучивается. Даже сюжетная линия с изменой Крупской выглядит неуклюже, оставляя главного героя идеалом для обеих женщин. Столь неприкрытая любовь к своему персонажу напрочь стирает всю историчность и реалистичность, предоставляя зрителям небожителя. Им легко восхищаться, практически невозможно ругать и еще сложнее поверить в его существование. По словам Владимира Хотиненко, полнометражная версия событий помогает по-новому взглянуть на Ленина в эмиграции, а самое главное ― резонирует с сегодняшним днем. Звучит подобное как очередная отговорка. «Ленин. Неизбежность» ощущается недоделанным продуктом, художественная цель которого абсолютна неясна. Анализировать и находить в сюжете параллели с действительностью нет никакого желания. Все попытки будут обречены стать нахождением претенциозностей и банальностей: например, в картине показан злодейский еврейский Запад, всегда намеревающийся разрушить Россию. Последнее ни в коем случае не про белого рыцаря Ленина, который стремится остановить бессмысленную для русского человека Первую мировую войну и помочь народу обрести заслуженную свободу.

Итог довольно банален. «Ленин. Неизбежность» ― очередная наглая попытка выдать один продукт за другой. В нем нет переосмысления или изменения взгляда на судьбу Ленина. Проделанная работа упирается лишь в очередную смену названия и довольно примитивное сокращение 8 серий до 2 часов. Если вам настолько сильно хочется увидеть замутненный взгляд на историю, сериал можно легко и, что самое главное, легально посмотреть в интернете. Так у вас будет чуть больше шансов увидеть замысел режиссера, не оборванный на полуслове.

Константин Киценюк