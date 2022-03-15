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Кэтлин Робертсон
Кэтлин Робертсон
Kathleen Robertson
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Кэтлин Робертсон
Kathleen Robertson
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Дата рождения
8 июля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Гамильтон, Онтарио, Канада
Рост
163 см
Биография Кэтлин Робертсон
Родилась 8 июля 1973 года. Гамильтон, Онтарио, Канада.
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Фильмография Кэтлин Робертсон
Ватиканские записи
триллер, ужасы
2015, США
6.0
Кодовое имя "Джеронимо"
боевик, триллер
2012, США
5.0
Ночь для умирающих тигров
2010, Канада
5.0
Голливудленд
криминал, драма, мистика, исторический, триллер
2006, США
6.0
Роскошная жизнь
комедия
1999, Великобритания / США
3.0
Нигде
драма
1997, США / Франция
6.0
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