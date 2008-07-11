Группа стратегического реагирования Торонто представляет собой отборную команду элитных полицейских. Каждый день этих профессионалов связан с высоким риском, но они готовы на все, выполняя свою работу: спасая заложников, обезвреживая бомбы, урезонивая склонных к суициду подростков и ведя борьбу с бандитскими формированиями. Им по силам взбираться по стенам зданий и видеть сквозь стены, используя самые современные технологии. На месте происшествия они главные, и никто не знает их работу лучше. Это тяжелая работа сопряжена с таким давлением, которое по-настоящему могут понять лишь верные товарищи по команде. Постоянный стресс влияет на все их решения и время от времени тяжело сказывается на семьях, друзьях и возлюбленных. Нестандартные ситуации — это их рутина.