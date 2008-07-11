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Постер сериала Горячая точка
Постер сериала Горячая точка
Постер сериала Горячая точка
Постер сериала Горячая точка
Постер сериала Горячая точка
Постер сериала Горячая точка
Постер сериала Горячая точка
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Горячая точка

Горячая точка (2008 - 2012)

Flashpoint 18+
Год выпуска 2008
Страна Канада
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал CTV
Продолжительность сериала 56 часов 15 минут

О чем сериал

Группа стратегического реагирования Торонто представляет собой отборную команду элитных полицейских. Каждый день этих профессионалов связан с высоким риском, но они готовы на все, выполняя свою работу: спасая заложников, обезвреживая бомбы, урезонивая склонных к суициду подростков и ведя борьбу с бандитскими формированиями. Им по силам взбираться по стенам зданий и видеть сквозь стены, используя самые современные технологии. На месте происшествия они главные, и никто не знает их работу лучше. Это тяжелая работа сопряжена с таким давлением, которое по-настоящему могут понять лишь верные товарищи по команде. Постоянный стресс влияет на все их решения и время от времени тяжело сказывается на семьях, друзьях и возлюбленных. Нестандартные ситуации — это их рутина.

Горячая точка - трейлер первого сезона
Горячая точка  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Дэвид Пэйткау
Энрико Колантони
Энрико Колантони
Хью Диллон
Хью Диллон
Майкл Крэм
Майкл Крэм
Олунике Аделийи
Яная Стефенс
Яная Стефенс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Горячая точка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 13 эпизодов
 
Горячая точка - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 18 эпизодов
 
Горячая точка - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2010, 13 эпизодов
 
Горячая точка - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2011, 18 эпизодов
 
Горячая точка - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2012, 13 эпизодов
 
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