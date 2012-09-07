Меню
Кодовое имя "Джеронимо" - трейлер
Кодовое имя "Джеронимо". Трейлер

Кодовое имя "Джеронимо". Трейлер

Дата публикации: 7 сентября 2012
Кодовое имя "Джеронимо" – История о подразделении ВМС США — «Морские котики», которые убили Усаму бен Ладена в Пакистане в 2011 году. Фильм расскажет о том как «котики» готовились к этой миссии и об отважном ночном рейде на убежище бен Ладена.
5.6 Кодовое имя "Джеронимо"
Кодовое имя "Джеронимо" боевик, триллер, 2012, США
