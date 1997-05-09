Dark Дорогой дневник, какой же день. Клянусь, я никогда в жизни не был таким подавленным, несчастным и одиноким. Такое чувство, что где-то там должен быть кто-то... всего один человек в этой огромной, ужасной, несчастной вселенной, кто сможет обнять меня и сказать, что всё будет хорошо. И как долго мне ждать, пока этот человек появится. Мне кажется, я всё глубже и глубже тону в зыбучих песках... наблюдая, как все вокруг медленно и мучительно умирают. Кажется, мы все в глубине души понимаем, что наше поколение станет свидетелем конца всего. Это видно по нашим глазам. В моих тоже, посмотри. Я обречён. Мне всего 18, а я уже полностью обречён.