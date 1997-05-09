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Постер фильма Нигде
6.7
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6.7

Нигде

, 1997
Nowhere
США, Франция / драма / 18+
Постер фильма Нигде
6.7

О фильме

Это похоже на бред, но это жизнь. Жизнь молодых людей, которые волею судьбы оказались рядом, чтобы прожить всего один день. Обычный день, полный неуверенности в себе, сомнений, страха, наркотиков, музыки в стиле рэп, беспробудного пьянства, смертей и любви. Страстной, безумной и от того еще более ужасной любви. Они никто и живут нигде…

В ролях

Джеймс Дювал
Dark
Рэйчел Тру
Рэйчел Тру
Mel
Нэйтэн Бекстон
Montgomery
Кьяра Мастроянни
Кьяра Мастроянни
Kriss
Кэтлин Робертсон
Кэтлин Робертсон
Lucifer
Деби Мейзар
Деби Мейзар
Kozy
Joshua Gibran Mayweather
Zero
Джордан Лэдд
Alyssa
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Dingbat
Сара Лассез
Egg
Режиссер Грегг Араки
Сценарист Грегг Араки
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 9 мая 1997
Дата выхода
9 мая 1997 Россия 18+
5 июня 1998 Великобритания 18
23 октября 1997 Венгрия
8 января 1998 Германия
16 июля 1999 Италия 18+
9 мая 1997 Казахстан
9 мая 1997 США
9 мая 1997 Украина
17 сентября 1997 Франция 16
27 ноября 1997 Чехия 15+
3 августа 1998 Япония R15+
MPAA R
Сборы в мире $198 027
Производство Blurco, Desperate Pictures, Union Générale Cinématographique (UGC)
Другие названия
Nowhere, Donikąd, Ecstasy Generation, Estrada para Lugar Nenhum, Nedođija, Nowhere - Eine Reise an den Abgrund der Seele, Út a pokolba, Zkurvená nuda, Πουθενά, Нигде, Nowhere - Eine Reise am Abgrund

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 13 декабря 2023

Цитаты

Dark Дорогой дневник, какой же день. Клянусь, я никогда в жизни не был таким подавленным, несчастным и одиноким. Такое чувство, что где-то там должен быть кто-то... всего один человек в этой огромной, ужасной, несчастной вселенной, кто сможет обнять меня и сказать, что всё будет хорошо. И как долго мне ждать, пока этот человек появится. Мне кажется, я всё глубже и глубже тону в зыбучих песках... наблюдая, как все вокруг медленно и мучительно умирают. Кажется, мы все в глубине души понимаем, что наше поколение станет свидетелем конца всего. Это видно по нашим глазам. В моих тоже, посмотри. Я обречён. Мне всего 18, а я уже полностью обречён.

Отзывы о фильме

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