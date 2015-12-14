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Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Постер к сериалу Пространство
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
20 постеров
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Пространство
Пространство (2015 - …) The Expanse 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 44 часа 26 минут
О чем сериал

«Пространство» — научно-фантастическое шоу, созданное американским телеканалом SyFy. Действие сериала происходит в далеком будущем, когда человечеству удалось полностью разведать и заселить космос. Марс обрел независимость, а Церера стала крупнейшим транспортным узлом. Главный герой — детектив по имени Джозеф — пытается найти пропавшую девушку, дочь одного богатого и авторитетного человека. На фоне всего этого в галактике учащаются нападения на космические суда, а захватчики жестоко расправляются с экипажами.

Пространство - трейлер шестого сезона
Пространство
трейлер шестого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стивен Стрэйт
Стивен Стрэйт James "Jim" Holden
Томас Джейн
Томас Джейн Josephus "Joe" Aloisus Miller
Кэс Анвар Alex Kamal
Шоре Агдашлу
Шоре Агдашлу Chrisjen Avasarala
Уэс Чэтэм
Уэс Чэтэм Amos Burton
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пространство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Пространство - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 13 эпизодов
 
Пространство - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 13 эпизодов
 
Пространство - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 10 эпизодов
 
Пространство - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2020, 10 эпизодов
 
Пространство - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2021, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
Война неизбежна: вышел трейлер финального сезона «Пространства»
Война неизбежна: вышел трейлер финального сезона «Пространства»
Amazon выпустил первый тизер заключительного сезона «Пространства»
Amazon выпустил первый тизер заключительного сезона «Пространства»
Слушать саундтрек сериала Пространство
Кадры из сериала
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