«Пространство» — научно-фантастическое шоу, созданное американским телеканалом SyFy. Действие сериала происходит в далеком будущем, когда человечеству удалось полностью разведать и заселить космос. Марс обрел независимость, а Церера стала крупнейшим транспортным узлом. Главный герой — детектив по имени Джозеф — пытается найти пропавшую девушку, дочь одного богатого и авторитетного человека. На фоне всего этого в галактике учащаются нападения на космические суда, а захватчики жестоко расправляются с экипажами.