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Фильмография
Максим Мехмет
Maxim Mehmet
Киноафиша
Персоны
Максим Мехмет
Максим Мехмет
Maxim Mehmet
Дата рождения
2 июля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Биография Максима Мехмета
Родился 2 июля 1975 года. Кассель, Германия.
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Популярные фильмы
7.4
Любовь за стеной
(2009)
6.9
Красный барон
(2008)
6.7
Взгляд ночи
(2008)
Фильмография Максима Мехмета
6.1
Цитадель: Диана
боевик, триллер
2024, Италия
5.3
Твой выход, детка!
It's Your Turn, Honey! / Schatz, nimm Du sie!
комедия
2017, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Моя младшая сестра
Min lilla syster
драма, семейный
2015, Швеция / Германия
6.3
Мужчины в большом городе 2
Männerherzen... und die ganz ganz große Liebe
комедия
2011, Германия
Смотреть трейлер
6.6
Фауст
Faust
драма
2011, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Любовь за стеной
Beloved Berlin Wall / Liebe Mauer
драма
2009, Германия
Смотреть трейлер
5.7
66/67
66/67 – Fairplay war gestern
драма
2009, Германия
6.6
Мужчины в большом городе
Männerherzen
драма, комедия
2009, Германия
Смотреть трейлер
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