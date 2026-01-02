Оповещения от Киноафиши
Тигр

Тигр

Der Tiger 18+
О фильме

Восточный фронт Второй мировой войны, 1943 год. Экипаж немецкого танка «Тигр» из пяти человек отправляется на секретное задание далеко за линию фронта. По мере продвижения вглубь вражеской территории им приходится сталкиваться с собственными страхами и демонами, а под воздействием метамфетамина вермахта их миссия всё больше превращается в путешествие в самое сердце тьмы.
Страна Германия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 2 января 2026
Премьера в мире 2 января 2026
Производство Amazon MGM Studios, Pantaleon Films
Другие названия
Der Tiger, The Tank, Tiger: Tanque de guerra, A Tigris, Czołg, Der Tiger - El Tanque, Der Tiger - Viaggio all'inferno, O Tanque de Guerra, Tiiger, Тигр, 虎式坦克
Режиссер
Деннис Ганзель
Деннис Ганзель
В ролях
Андре Хеннике
Андре Хеннике
Yoran Leicher
Alzbeta Malá
Лоуренс Рупп
Лоуренс Рупп
Давид Шюттер
Давид Шюттер
Рейтинг фильма

7.0
10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
