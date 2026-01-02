Восточный фронт Второй мировой войны, 1943 год. Экипаж немецкого танка «Тигр» из пяти человек отправляется на секретное задание далеко за линию фронта. По мере продвижения вглубь вражеской территории им приходится сталкиваться с собственными страхами и демонами, а под воздействием метамфетамина вермахта их миссия всё больше превращается в путешествие в самое сердце тьмы.

