Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Юстус фон Донаньи
Justus von Dohnanyi
Киноафиша
Персоны
Юстус фон Донаньи
Юстус фон Донаньи
Justus von Dohnanyi
Дата рождения
2 декабря 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Биография Юстуса фон Донаньи
Родился 2 декабря 1960 года. Любек, Германия.
Развернуть
Популярные фильмы
7.7
Эксперимент
(2001)
7.6
Шарите
(2017)
7.3
Выпьем за любовь
(2019)
Фильмография Юстуса фон Донаньи
5.9
Школа магических зверей. Хранители чуда
Die Schule der magischen Tiere 4
приключения, семейный, фэнтези
2025, Германия
Смотреть трейлер
Билеты
6
Школа магических зверей: Загадка волшебного леса
Die Schule der magischen Tiere 3
боевик, приключения, семейный
2024, Германия
Смотреть трейлер
Билеты
7.2
Милое дитя
триллер, мини-сериал
2023, Германия
6.6
Лесси — лохматый детектив
Lassie - Ein neues Abenteuer
боевик, драма, семейный
2023, Германия
Смотреть трейлер
4.4
Заклятье. Обитель дьявола
Home Sweet Home - Wo das Böse wohnt
ужасы, триллер
2023, Германия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
Die Schule der magischen Tiere 2
приключения, комедия, семейный
2022, Германия
Смотреть трейлер
5
Школа магических зверей
Die Schule der magischen Tiere
приключения, семейный
2021, Германия / Австрия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
5.6
Лесси. Возвращение домой
Lassie Come Home
семейный, драма, приключения
2020, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
Показать еще
Новости о Юстусе фон Донаньи
В прокат выходит семейный фильм «Лесси — лохматый детектив»
Знаменитая колли выслеживает похитителей собак в трейлере фильма «Лесси. Лохматый детектив»
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Netflix сделал подарок любителям «Интерстеллара» – аниме с 89% свежести: «Мои глаза просто в экстазе»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить