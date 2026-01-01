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Яна Палласке
Яна Палласке Jana Pallaske
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Яна Палласке

Jana Pallaske

Дата рождения
20 мая 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Берлин, ГДР
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр, Комедийный актёр

Биография Яна Палласке

Родилась 20 мая 1979 года. Берлин, Германия.

Популярные фильмы

Бесславные ублюдки 8.0
Бесславные ублюдки (2009)
Пересекая черту 7.4
Пересекая черту (2013)
Зачётный препод 7.4
Зачётный препод (2013)

Фильмография Яна Палласке

Лесси. Возвращение домой 5.6
Лесси. Возвращение домой Lassie Come Home
семейный, драма, приключения 2020, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Принцесса-Ведьма 5.4
Принцесса-Ведьма Die Hexenprinzessin
приключения, фэнтези 2020, Германия
Четверо против банка 5.9
Четверо против банка Vier gegen die Bank
комедия, криминал 2017, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Семейка вампиров 3 5.3
Семейка вампиров 3 Die Vampirschwestern 3 - Reise nach Transsilvanien
приключения, семейный 2016, Германия
Зачетный препод 2 6.2
Зачетный препод 2 Fack ju Göhte 2
комедия 2015, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Пересекая черту 7.4
Пересекая черту
драма, боевик, криминал 2013, Франция
Зачётный препод 7.4
Зачётный препод Fack ju Göhte
комедия 2013, Германия
Смотреть трейлер
Мужчины в большом городе 2 6.3
Мужчины в большом городе 2 Männerherzen... und die ganz ganz große Liebe
комедия 2011, Германия
Смотреть трейлер
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