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Постер к сериалу Подводная лодка
Постер к сериалу Подводная лодка
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Подводная лодка
Постер к сериалу Подводная лодка
Постер к сериалу Подводная лодка
Постер к сериалу Подводная лодка
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
6 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Подводная лодка
Подводная лодка (2018 - …) Das Boot 18+
Год выпуска 2018
Страна Германия/Чехия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Sky1
Продолжительность 26 часов 0 минут
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О чем сериал

В оккупированной нацистами Франции немецкое командование пытается наладить сотрудничество с местными властям. Покорившихся граждан ещё принимают на службу в Третий рейх, но внутри самих отрядов царит недоверие к представителям «низших» рас. Симона Штрассер, немка, прожившая всю жизнь во Франции, устраивается в гестапо. Её брат Франк, офицер подводной лодки, просит передать кое-что знакомой перед отплытием на учения. Встречу срывает облава и позже Симона узнаёт, что Франк всё это время был связан с подпольем.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Роберт Штадлобер
Пит Буковски
Райнер Бок
Райнер Бок
Франц Динда
Тьерри Фремон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Подводная лодка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
Подводная лодка - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 8 эпизодов
 
Подводная лодка - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Подводная лодка
Кадры из сериала
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