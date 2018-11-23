В оккупированной нацистами Франции немецкое командование пытается наладить сотрудничество с местными властям. Покорившихся граждан ещё принимают на службу в Третий рейх, но внутри самих отрядов царит недоверие к представителям «низших» рас. Симона Штрассер, немка, прожившая всю жизнь во Франции, устраивается в гестапо. Её брат Франк, офицер подводной лодки, просит передать кое-что знакомой перед отплытием на учения. Встречу срывает облава и позже Симона узнаёт, что Франк всё это время был связан с подпольем.