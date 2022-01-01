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Кристиан Ульмен
Кристиан Ульмен
Christian Ulmen
О персоне
Фильмография
Кристиан Ульмен
Christian Ulmen
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Дата рождения
22 сентября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Кристиан Ульмен
Родился 22 сентября 1975 года. Нойвид, Рейнланд-Пфальц, Германия.
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Фильмография Кристиан Ульмен
Мачо Мэн
комедия, мелодрама
2015, Германия
4.0
Ловушка для привидения
фэнтези, семейный, комедия
2015, Германия / Австрия / Ирландия
5.0
Мужчины в большом городе 2
комедия
2011, Германия
6.0
Элементарные частицы
драма, мелодрама
2006, Германия
7.0
Круче не бывает
драма, криминал
2006, Германия
7.0
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