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Кристиан Ульмен

Christian Ulmen
Кристиан Ульмен
Кристиан Ульмен Christian Ulmen
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Дата рождения
22 сентября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Кристиан Ульмен

Родился 22 сентября 1975 года. Нойвид, Рейнланд-Пфальц, Германия.

Фильмография Кристиан Ульмен
Мачо Мэн
Мачо Мэн
комедия, мелодрама 2015, Германия
4.0
Ловушка для привидения
Ловушка для привидения
фэнтези, семейный, комедия 2015, Германия / Австрия / Ирландия
5.0
Мужчины в большом городе 2
Мужчины в большом городе 2
комедия 2011, Германия
6.0
Элементарные частицы
Элементарные частицы
драма, мелодрама 2006, Германия
7.0
Круче не бывает
Круче не бывает
драма, криминал 2006, Германия
7.0
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