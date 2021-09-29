«Джим Пуговка и чёртова дюжина»: Рецензия Киноафиши

В предыдущем фильме, который назывался так же, как роман-первоисточник – «Джим Пуговка и машинист Лукас», почтальон по ошибке доставил в крохотное островное государство Медландию посылку с чернокожим младенцем. Мальчика (Соломон Гордон), получившего имя Джим, воспитали островные жители. Его самыми близкими друзьями стали местный машинист (Хеннинг Баум) и его локомотив по прозвищу Эмма. В первой картине герои отправились в страну Мандалу, подозрительно напоминающую Китай, и спасли из драконьего плена императорскую дочку Ли Си. Однако к финалу нерешенным остался вопрос о происхождении Джима Пуговки. Кто прислал загадочную посылку с младенцем? И куда делись его настоящие родители?

Второй фильм с этого места и стартует. Когда король Медландии в целях безопасности морской торговли решает поставить на острове маяк, Джим и Лукас вспоминают о своем старом знакомом, мнимом великане Тур Туре, который кажется огромным только на расстоянии. Если дать ему в руки лампу, свет распространится на многие мили вокруг. Герои собираются к великану в гости и надеются убедить его переехать в Медландию. Джим, давно мечтавший о новом путешествии, видит в этой поездке шанс разгадать загадку своего рождения. Но прежде чем его желание сбудется, персонажам предстоит пережить множество приключений, среди которых будут полет на паровозе, встреча с красавицей-русалкой и битва с бандой пиратов, именующих себя «чертовой дюжиной».

Джим Пуговка и чёртова дюжина

«Джим Пуговка и машинист Лукас» – дебютный роман великого немецкого сказочника Михаэля Энде. Книга была издана в начале 1960-х годов (ее, кстати, долго не хотели публиковать из-за большого объема; изначально Энде собирался исписать буквально несколько листочков, а закончил с рукописью на 500 страниц). В истории кино писатель остался благодаря своему более позднему шедевру – «Бесконечной истории», экранизированной в 1984 году Вольфгангом Петерсеном. Энде фильмом был страшно недоволен, судился с его создателями, в итоге его имя убрали из титров.

Если бы писатель дожил до наших дней, есть шанс, что «Джима Пуговку» он бы одобрил. Первая картина саги стала одним из самых дорогих и амбициозных проектов современного немецкого кинематографа. Вторая едва ли вышла дешевле, к тому же на нее была возложена дополнительная миссия: в Германии «Чертова дюжина» должна была оживить пост-карантинный кинопрокат.

Джим Пуговка и чёртова дюжина

Размах, с которым авторы подошли к экранизации детской сказки, конечно, поражает воображение. Оба фильма представляют собой невероятное смешение ярких красок, спецэффектов и зрелищных аттракционов (все постоянно куда-то летит, плывет или едет, стуча колесами). В кадре виден каждый потраченный на съемках евроцент. Смущают лишь буквальность и какая-то совсем уж вопиющая антикреативность этого изобразительного ряда. Никто не пытается придумать визуальные аналоги книжным образам Михаэля Энде или как-то расширить их с учетом новых цифровых возможностей. Их просто копируют, иногда намеренно упрощая.

Сама история тоже выглядит по-детски простой: это не «Гарри Поттер» и даже не какой-нибудь «Последний богатырь». Все опасные ситуации легко разрешаются, все злодеи перевоспитываются, все загадки разгадываются. У аудитории фильма есть четкая возрастная категория. Он наверняка понравится малышам, а вот детям старше 10 лет на этом празднике сказочного послушания вполне может стать скучно. Пожалуй, лучший вариант – сначала прочитать оригинальную книгу, а потом использовать фильм как иллюстрацию. Кажется, Энде в свое время о чем-то таком и мечтал.