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Евгения Крюкова
Евгения Крюкова
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Евгения Крюкова
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Дата рождения
11 июня 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
175 см
Биография Евгения Крюковой
Родилась 11 июня 1971 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Евгения Крюковой
Купи меня
мелодрама
2017, Россия
6.0
Гамлет: XXI век
драма
2010, Россия
0.0
Гамлет ХХI век
драма
2010, Россия
4.0
Возвращение мушкетеров
приключения, исторический
2007, Россия
5.0
Моя любовь
драма, короткометражный, анимация, мелодрама
2006, Россия
7.0
Ведьма
триллер, мистика, ужасы
2006, Россия
6.0
Андерсен. Жизнь без любви
биография, мелодрама, сказка
2006, Россия
7.0
О любви
мелодрама
2004, Россия
6.0
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Статьи о персоне
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24 ноября 2020 13:16
«Это вы телефон Дзюбы взломали?»: возмущенная Евгения Крюкова обратилась к сетевым мошенникам
Актриса резко осудила действия хакеров.
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10 ноября 2020 10:44
«Сказочно красива»: 49-летняя Евгения Крюкова удивила соцсети красотой и молодостью
Актриса театра и кино порадовала поклонников новыми фотографиями.
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5 ноября 2020 15:33
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