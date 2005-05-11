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Постер сериала Умножающий печаль
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Киноафиша Сериалы Умножающий печаль

Умножающий печаль (2005 - 2005)

Umnozhayushchij pechal 18+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 9 часов 0 минут

О чем сериал

Верный Конь, Хитрый Пес, Бойкий Кот — так они называли друг друга с детства. Они — это офицер Интерпола Сергей Ордынцев, «олигарх» Александр Серебровский и Константин Бойко — олимпийский чемпион по биатлону. Когда-то трое одноклассников играли в индейцев и думали, что их дружба на всю жизнь. Потом на волне перестройки они вместе учились делать деньги. Скоро выяснилось, что деловые способности Ордынцева равны нулю, Бойко склонен к отчаянному авантюризму, а вот Серебровский — настоящий финансовый гений. И вот теперь Бойко хочет убить Серебровского, который увел у него любимую женщину, украл деньги, а самого Бойко упрятал за решетку. Серебровский вызывает из Франции Ордынцева, чтобы Верный Конь помешал Бойкому Коту отомстить — хотя бы во имя их былой дружбы…

В ролях
В ролях
Илья Шакунов
Илья Шакунов
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Станислав Любшин
Станислав Любшин
Евгения Крюкова
Евгения Крюкова
Павел Меленчук
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Умножающий печаль - Сезон 1 Сезон 1
2005, 12 эпизодов
 
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