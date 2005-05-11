Верный Конь, Хитрый Пес, Бойкий Кот — так они называли друг друга с детства. Они — это офицер Интерпола Сергей Ордынцев, «олигарх» Александр Серебровский и Константин Бойко — олимпийский чемпион по биатлону. Когда-то трое одноклассников играли в индейцев и думали, что их дружба на всю жизнь. Потом на волне перестройки они вместе учились делать деньги. Скоро выяснилось, что деловые способности Ордынцева равны нулю, Бойко склонен к отчаянному авантюризму, а вот Серебровский — настоящий финансовый гений. И вот теперь Бойко хочет убить Серебровского, который увел у него любимую женщину, украл деньги, а самого Бойко упрятал за решетку. Серебровский вызывает из Франции Ордынцева, чтобы Верный Конь помешал Бойкому Коту отомстить — хотя бы во имя их былой дружбы…