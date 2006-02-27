«Казароза» - трехсерийная детективная история расследования гибели знаменитой певицы. Зинаида Казароза приезжает в небольшой город и соглашается выступить в клубе любителей эсперанто. Во время концерта происходит чудовищное — кто-то из зала стреляет и убивает артистку. Органы правосудия начинают следствие, но эсперантист Николай Свечников, который был влюблен в певицу и уговорил ее выступить в клубе, решает провести собственное расследование. Он рассматривает самые экзотические версии, но ни ему, ни милиции найти убийцу так и не удается. Спустя 55 лет Свечников вновь оказывается в том самом городе и снова ищет разгадку давнего преступления. На этот раз он узнает причину смерти любимой женщины.