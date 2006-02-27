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Киноафиша Сериалы Казароза

Казароза (2006 - 2006)

Kazaroza 18+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 53 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 2 часа 39 минут

О чем сериал

«‎Казароза» - трехсерийная детективная история расследования гибели знаменитой певицы. Зинаида Казароза приезжает в небольшой город и соглашается выступить в клубе любителей эсперанто. Во время концерта происходит чудовищное — кто-то из зала стреляет и убивает артистку. Органы правосудия начинают следствие, но эсперантист Николай Свечников, который был влюблен в певицу и уговорил ее выступить в клубе, решает провести собственное расследование. Он рассматривает самые экзотические версии, но ни ему, ни милиции найти убийцу так и не удается. Спустя 55 лет Свечников вновь оказывается в том самом городе и снова ищет разгадку давнего преступления. На этот раз он узнает причину смерти любимой женщины.

В ролях
В ролях
Егор Бероев
Егор Бероев
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
Александр Лыков
Александр Лыков
Максим Аверин
Максим Аверин
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Кирилл Лавров
Кирилл Лавров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Казароза - Сезон 1 Сезон 1
2006, 3 эпизода
 
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