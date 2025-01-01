Спектакль Три мушкетера

Музыкальная феерия «Три мушкетёра» в Театре Моссовета

Драматический концерт Евгения Марчелли «Три мушкетёра» – это музыкальная феерия, которая подарит невероятное удовольствие и радость всем зрителям. Яркие вокальные и танцевальные номера под любимую музыку Максима Дунаевского на стихи Юрия Ряшенцева будут сопровождаться живым оркестром. Эта постановка наполнена юмором, страстью, коварством и любовью, исполненными звёздами Театра Моссовета и талантливыми артистами труппы.

Сюжетная линия и музыкальная составляющая

Драматургической основой постановки послужила одна из самых захватывающих сюжетных линий романа Дюма-отца: история о подвесках, подаренных королевой Франции Анной Австрийской герцогу Бэкингему, которые должен вернуть юный Д’Артаньян со своими друзьями. Однако музыкальная составляющая выходит на первый план, именно поэтому режиссёр Евгений Марчелли определил жанр как драматический концерт. Зрителей ждёт более двадцати музыкальных номеров, изящно вплетённых в сюжетную канву.

Хореография и ритм

Для разработки и постановки хореографии приглашён Егор Дружинин. В танцевальных номерах акцент сделан на сложные ритмические рисунки, которые звучат как ударный инструмент. В основе исполнения – американский степ. Музыкальным продюсером традиционно выступает Мария Галлиардт.

Миссия спектакля

Евгений Марчелли делится своими мыслями о постановке: «Для меня “Мушкетёры” – это всегда история про дружбу и любовь, про романтическую легкость от жизни, от авантюры, от молодости. Хочется мажорного, эмоционально насыщенного действа, не побоюсь этого слова, феерии. Именно так мы хотим воплотить этот материал на сцене. Наша главная задача – подарить зрителю три часа радости в театре».