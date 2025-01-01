Меню
Последний роман
Киноафиша Последний роман

Спектакль Последний роман

Постановка
Театр им. Моссовета 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+
О спектакле

История сложных взаимоотношений в спектакле Театра Моссовета "Последний роман"

Молодой поэт Фредерик Зондергаард переживает творческий кризис. Чтобы обеспечить семью, он начинает работать журналистом. Однажды он приезжает в дом знаменитой писательницы Симоны Нильсен с целью взять у нее интервью. Между ними возникает сложная связь, несмотря на то, что Фредерик женат, а Симона на 30 лет его старше.

История их отношений

Вопрос о том, кто она для него — наставница, возлюбленная или искусительница — становится центральной темой спектакля. Почему встреча этих двух персонажей меняет жизнь каждого из них? Как их биографии и взаимоотношения переплетаются на страницах их произведений? Какой роман оказывается для них важнее — тот, что происходит между ними, или тот, что каждый из них пишет, разговаривая с вечностью?

Интересные факты о спектакле

Пьеса Леопольда Стефенсена вдохновлена реальными событиями из жизни датской писательницы Карен Бликсен и датского поэта Торкиля Бьёрнвига. Эта интересная история их взаимоотношений часто привлекает внимание драматургов и режиссеров.

Творческий состав

В спектакле, поставленном Сергеем Арониным, роль Симоны Нильсен исполняет Евгения Крюкова, а роль Фредерика Зондергаарда — Никита Мучкаев. Не упустите возможность увидеть эту глубокую и многослойную историю на сцене!

Режиссер
Сергей Аронин
В ролях
Евгения Крюкова
Евгения Крюкова
Никита Мучкаев
Евдокия Карева
Виктор Гордеев
Евгений Ратьков

Декабрь
Январь
Февраль
18 декабря четверг
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1500 ₽
6 января вторник
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 3000 ₽
14 января среда
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 2000 ₽
5 февраля четверг
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 3000 ₽
22 февраля воскресенье
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 2000 ₽

