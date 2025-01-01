Спектакль Последний роман

История сложных взаимоотношений в спектакле Театра Моссовета "Последний роман"

Молодой поэт Фредерик Зондергаард переживает творческий кризис. Чтобы обеспечить семью, он начинает работать журналистом. Однажды он приезжает в дом знаменитой писательницы Симоны Нильсен с целью взять у нее интервью. Между ними возникает сложная связь, несмотря на то, что Фредерик женат, а Симона на 30 лет его старше.

История их отношений

Вопрос о том, кто она для него — наставница, возлюбленная или искусительница — становится центральной темой спектакля. Почему встреча этих двух персонажей меняет жизнь каждого из них? Как их биографии и взаимоотношения переплетаются на страницах их произведений? Какой роман оказывается для них важнее — тот, что происходит между ними, или тот, что каждый из них пишет, разговаривая с вечностью?

Интересные факты о спектакле

Пьеса Леопольда Стефенсена вдохновлена реальными событиями из жизни датской писательницы Карен Бликсен и датского поэта Торкиля Бьёрнвига. Эта интересная история их взаимоотношений часто привлекает внимание драматургов и режиссеров.

Творческий состав

В спектакле, поставленном Сергеем Арониным, роль Симоны Нильсен исполняет Евгения Крюкова, а роль Фредерика Зондергаарда — Никита Мучкаев. Не упустите возможность увидеть эту глубокую и многослойную историю на сцене!