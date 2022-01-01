Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чук и Гек. Большое приключение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Петербургские тайны
1 постер
Смотреть онлайн
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
Оцените
Киноафиша Сериалы Петербургские тайны

Петербургские тайны (1994 - 1998)

Петербургские тайны 16+
Год выпуска 1994
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 52 часа 0 минут
Смотреть онлайн
О чем сериал

Высший свет Петербурга XIX века пропитан духом интриг. Скучающие князья проматывают в карты целые состояния и заводят романы с неопытными красавицами, а их жёны старятся и каменеют душой. Балы, приёмы, сплетни и светская лесть — для Анны Чечевинской всё это кажется далёким и ненастоящим. Втайне от престарелого отца она пылко влюблена в женатого соседа, князя Шадурского. Князь, одурманенный вниманием юной девушки, принимается ухаживать за ней, не беря в расчёт страданий, которые ждут Анну в конце их романа.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Елена Яковлева
Елена Яковлева Княжна Анна Чечевинская
Николай Караченцов
Николай Караченцов Сергей Антонович Ковров
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева Княгиня Татьяна Львовна Шадурская
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина генеральша Амалия фон Шпильце
Валерий Баринов
Валерий Баринов Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский
Евгения Крюкова
Евгения Крюкова Юлия Николаевна Бероева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Петербургские тайны - Сезон 1 Сезон 1
1994, 60 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Приложение киноафиши