Высший свет Петербурга XIX века пропитан духом интриг. Скучающие князья проматывают в карты целые состояния и заводят романы с неопытными красавицами, а их жёны старятся и каменеют душой. Балы, приёмы, сплетни и светская лесть — для Анны Чечевинской всё это кажется далёким и ненастоящим. Втайне от престарелого отца она пылко влюблена в женатого соседа, князя Шадурского. Князь, одурманенный вниманием юной девушки, принимается ухаживать за ней, не беря в расчёт страданий, которые ждут Анну в конце их романа.