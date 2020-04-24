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Постер к сериалу Бандитский Петербург. Барон
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Киноафиша Сериалы Бандитский Петербург. Барон

Бандитский Петербург. Барон (2000 - 2020)

Бандитский Петербург. Барон 16+
Год выпуска 2000
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 4 часа 10 минут
О чем сериал

Вор в законе по прозвищу Барон вместе с напарником грабит квартиру приближенного к бандитским структурам банкира и помощника депутата. Среди многочисленного антиквариата подельники находят там картину Рембрандта «Эгина». Барон понимает, что перед ним похищенный из Эрмитажа подлинник, но вскоре попадает в тюрьму. Он просит журналиста криминального раздела Андрея Серегина вернуть объект культурного наследия в музей. Репортер берется за расследование в одиночку, а местная мафия начинает за ним охоту.

В ролях
В ролях
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Александр Лыков
Александр Лыков
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Кирилл Лавров
Кирилл Лавров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бандитский Петербург. Барон - Сезон 1 Сезон 1
2020, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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