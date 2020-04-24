Вор в законе по прозвищу Барон вместе с напарником грабит квартиру приближенного к бандитским структурам банкира и помощника депутата. Среди многочисленного антиквариата подельники находят там картину Рембрандта «Эгина». Барон понимает, что перед ним похищенный из Эрмитажа подлинник, но вскоре попадает в тюрьму. Он просит журналиста криминального раздела Андрея Серегина вернуть объект культурного наследия в музей. Репортер берется за расследование в одиночку, а местная мафия начинает за ним охоту.