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Постер сериала Все, что я знаю о любви
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Киноафиша Сериалы Все, что я знаю о любви

Все, что я знаю о любви (2022 - …)

Everything I Know About Love 18+
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Стрим-сервис Peacock
Продолжительность сериала 5 часов 8 минут

О чем сериал

Две лучшие подруги проходят через неудачные свидания, душевную боль и унижения.

В ролях
В ролях
Бел Паули
Бел Паули
Крэйг Паркинсон
Крэйг Паркинсон
Шейн Заза
Джилл Халфпенни
Джилл Халфпенни
Алекс Линкольн
Софи Томпсон
Софи Томпсон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Все, что я знаю о любви - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 7 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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