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Все, что я знаю о любви
Все, что я знаю о любви (2022 - …)
Everything I Know About Love
18+
драма
мелодрама
комедия
Год выпуска
2022
Страна
Великобритания
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
44 минуты
Стрим-сервис
Peacock
Продолжительность сериала
5 часов 8 минут
О чем сериал
Две лучшие подруги проходят через неудачные свидания, душевную боль и унижения.
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В ролях
В ролях
Бел Паули
Крэйг Паркинсон
Шейн Заза
Джилл Халфпенни
Алекс Линкольн
Софи Томпсон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2022,
7 эпизодов
Отзывы о сериале
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