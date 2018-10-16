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Постер сериала Информатор
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Киноафиша Сериалы Информатор

Информатор (2018 - 2018)

Informer 18+
Год выпуска 2018
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается сотрудник антитеррористической службы и офицер Гейб. Он принуждается молодого человека по имени Раза из восточной части Лондона — мигранта из Пакистана во втором поколении, сотрудничать с ним. Так пакистанец становится агентом под прикрытием. Рискуя собственной жизнью, он узнает полезные сведения для британской разведки и передает данные своему боссу. Гейб подталкивает Раза сблизиться с Дадиром, братом убитого информатора. Он может вывести их на след человека, ответственного за убийство.

Информатор - трейлер
Информатор  трейлер
В ролях
В ролях
Пэдди Консидайн
Пэдди Консидайн
Бел Паули
Бел Паули
Пол Тайлак
Набхан Ризван
Набхан Ризван
Джессика Рэйн
Джессика Рэйн
Аринзе Кин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Информатор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
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