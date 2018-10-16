В центре событий оказывается сотрудник антитеррористической службы и офицер Гейб. Он принуждается молодого человека по имени Раза из восточной части Лондона — мигранта из Пакистана во втором поколении, сотрудничать с ним. Так пакистанец становится агентом под прикрытием. Рискуя собственной жизнью, он узнает полезные сведения для британской разведки и передает данные своему боссу. Гейб подталкивает Раза сблизиться с Дадиром, братом убитого информатора. Он может вывести их на след человека, ответственного за убийство.