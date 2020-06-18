«Король Стейтен-Айленда»: Рецензия Киноафиши

Скотт Карлин (Пит Дэвидсон), возвращаясь с очередной затяжной гулянки, рано утром засыпает на несколько секунд за рулем прямо посреди трассы. Приближаясь к пробке, юноша открывает глаза, лавирует и чудом умудряется ни с кем не столкнуться, оставляя позади себя помявшие друг друга машины. Не сбавляя скорости, Скотт четырежды искренне извиняется, словно понимая, что с его жизнью что-то не так. Ему двадцать четыре года, за семнадцать лет до этого он потерял отца-пожарного и до сих пор не может отпустить эту утрату, принимая сильные антидепрессанты и жалуясь на свою эмоциональную нестабильность. Все свое свободное время он прожигает вместе с приятелями. Гостившие в «берлоге» девушки просятся на танцы, но парням нравится просиживать будни в сумраке подвала. Они патриотично настроены к родному Стейтен-Айленду, заодно набивая его на теле в виде татуировки. У Скотта заниженная самооценка. Подпустить к себе подругу детства он не может, сестра постоянно раздражается, мама (Мариса Томей) кое-как сносит проделки сына-бездельника. Все идет своим чередом вплоть до того момента, пока в доме не появляется новый мужчина, всерьез рассчитывающий стать главой семьи. Скотту приходится что-то в своей жизни и себе поменять.

Король Стейтен-Айленда

Джадду Апатоу пятьдесят два года, и все о взрослении и зрелости своих героев, с которыми он шел рука об руку, начиная с многосерийного «Хулиганы и ботаны» и «Немножко беременна», было им сказано еще восемь лет назад в «Любви по-взрослому». Симптоматично также, что с этого момента он ни в одном из своих полнометражных проектов не снимал свою супругу Лесли Манн, что знаменует отказ от проекции автобиографического начала в своей сентиментальной комедии. В фильмах Апатоу всегда был характерный образ кидалта, и чем старше он становился, тем разрушительнее была его беззаботность. Потому закономерным решением для постановщика стала работа с восходящими звездами стендап комедии второй раз к ряду. Если центром «Девушки без комплексов» была Эми Шумер, то «Король» — история Пита Дэвидсона, одного из самых молодых и важных авторов Saturday Night Live последних лет.

Король Стейтен-Айленда

Сюжетообразующие элементы фильма основаны на жизни Дэвидсона. Его отец действительно был пожарным, он погиб на службе во время теракта 11 сентября 2001 года. И эта утрата нанесла сильнейший эмоциональный урон юному Питу. Так же, как и его герой, Дэвидсон страдает от болезни Крона, без остановки употребляет марихуану, а жизнь, по его словам, ему спасла музыка Кида Кади, трибьютом которой становится один из кульминационных моментов фильма. Искренность, которой проникнут «Король», — это его сила. Дэвидсону не нужно играть ни смятение, ни неловкость; инородной становится скорее вся сюжетная канва, связанная с потенциальным отчимом, то, что было придумано и развито уже по лекалам драматургии. Апатоу зачастую склонен перерабатывать подобные устоявшиеся сюжетные шаблоны в жанре, но в этот раз решает не рисковать. Морализаторство, присущее поколенческой притирке, выполняет важную роль заземления для главного героя, но оказывается вынужденной необходимостью и выглядит менее естественно, чем описание вялотекущей повседневности Скотта Карлина.

Король Стейтен-Айленда

Мотив короля своего маленького неприметного королевства — излюбленный Апатоу прием, возвышающий его скромных и зачастую не очень удачливо устроенных в жизни героев. Стейтен-Айленд и правда в сердце Дэвидсона, а такое, как ни старайся, не сыграешь. Как обычно у Апатоу, это не слишком ладно скроенное кино, и где-то ко второй половине оно начинает буксовать, поскольку все изобретательные приемы, в противовес которым можно было бы использовать фактуру Дэвидсона (прогулки с маленькими детьми, шумные университетские тусовки, попытки ограбить аптеки), довольно быстро заканчиваются, а при двойном повторе это обаяние теряется. Впрочем, «Король Стейтен-Айленда» придется по душе даже противникам раннего Апатоу, поскольку в своем обновлении энергию молодости режиссер черпает у полных сил комиков.

Антон Фомочкин