Бел Паули
Награды
Награды и номинации Бел Паули
Bel Powley
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Бел Паули
Каннский кинофестиваль 2016
Женское откровение
Победитель
BAFTA 2016
Восходящая звезда
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
