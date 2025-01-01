Меню
Награды и номинации Бел Паули

Bel Powley
Награды и номинации Бел Паули
Каннский кинофестиваль 2016 Каннский кинофестиваль 2016
Женское откровение
Победитель
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Восходящая звезда
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
