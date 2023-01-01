Сериал «Гарри Поттер» – это экранизация одной из самых известных серий фэнтези-романов современности о мальчике со шрамом в виде молнии. Одиннадцатилетний Гарри живет в коморке под лестницей в доме своих родственников, не зная ни родительской любви, ни своего настоящего прошлого. Но однажды на пороге появляется добрый великан Хагрид, который открывает для мальчика его родной мир. Выясняется, что Гарри – настоящий волшебник, родителей которого убил злой колдун. Теперь герой должен поступить в школу волшебства.