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Киноафиша Сериалы Гарри Поттер

Гарри Поттер ( - …)

Harry Potter
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал HBO
О чем сериал

Сериал «Гарри Поттер» – это экранизация одной из самых известных серий фэнтези-романов современности о мальчике со шрамом в виде молнии. Одиннадцатилетний Гарри живет в коморке под лестницей в доме своих родственников, не зная ни родительской любви, ни своего настоящего прошлого. Но однажды на пороге появляется добрый великан Хагрид, который открывает для мальчика его родной мир. Выясняется, что Гарри – настоящий волшебник, родителей которого убил злой колдун. Теперь герой должен поступить в школу волшебства.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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