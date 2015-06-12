Сюжет сериала основан на реальных событиях. Действие происходит в 1812 году. Крепостная крестьянка влюбляется в мужчину из дворянского рода. Герои не могут быть вместе. По всей видимости, их романтическая связь так и завершилась бы, если бы не война. Армия Наполеона нанесла сокрушительный удар по Российской Империи, и в этот день все предрассудки пали, а традиционный уклад жизни поменялся навсегда. Война создала новую историю любви, а Василисе пришлось сражаться не только за Отечество, но и за право быть счастливой.