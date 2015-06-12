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Киноафиша Сериалы Василиса

Василиса (2015 - 2015)

Василиса 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 3 часа 0 минут
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О чем сериал

Сюжет сериала основан на реальных событиях. Действие происходит в 1812 году. Крепостная крестьянка влюбляется в мужчину из дворянского рода. Герои не могут быть вместе. По всей видимости, их романтическая связь так и завершилась бы, если бы не война. Армия Наполеона нанесла сокрушительный удар по Российской Империи, и в этот день все предрассудки пали, а традиционный уклад жизни поменялся навсегда. Война создала новую историю любви, а Василисе пришлось сражаться не только за Отечество, но и за право быть счастливой.

В ролях
В ролях
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Илья Носков
Илья Носков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Василиса - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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