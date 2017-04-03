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Киноафиша Сериалы Свидетельство о рождении
Свидетельство о рождении (2017 - 2017) Свидетельство о рождении 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

Российский криминально-мелодраматический сериал «Свидетельство о рождении» – это история о музейной сотруднице Ольге, которая всю жизнь прожила в небольшом городе. Прошло 4 года с тех пор, как исчезла ее дочка Юля. Девочке был всего один годик. Супруг Ольги Игорь не сумел преодолеть депрессию и завел любовницу. Оля погрузилась в работу. Выяснив, что полиция собирается закрыть дело о пропаже Юли, Игорь заявляет, что они должны успокоиться и завести другого ребенка. Но Оля твердо убеждена – ее дочь жива.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Елена Цыплакова
Елена Цыплакова
Илья Носков
Илья Носков
Иван Шабалтас
Иван Шабалтас
Геннадий Смирнов
Геннадий Смирнов
Данила Дунаев
Данила Дунаев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Свидетельство о рождении - Сезон 1 Сезон 1
2017, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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