Российский криминально-мелодраматический сериал «Свидетельство о рождении» – это история о музейной сотруднице Ольге, которая всю жизнь прожила в небольшом городе. Прошло 4 года с тех пор, как исчезла ее дочка Юля. Девочке был всего один годик. Супруг Ольги Игорь не сумел преодолеть депрессию и завел любовницу. Оля погрузилась в работу. Выяснив, что полиция собирается закрыть дело о пропаже Юли, Игорь заявляет, что они должны успокоиться и завести другого ребенка. Но Оля твердо убеждена – ее дочь жива.