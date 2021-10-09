Сериал «Паром для двоих» – это отечественная мелодрама о судьбе учительницы Анны Золотаревой. Женщина лишается мужа в страшной автомобильной аварии. Она впадает в кому, а когда приходит в себя, узнает, что осталась совсем одна. Все имущество семьи прибрали к рукам родственники мужа, а мать Ани умерла от инфаркта, переволновавшись за дочку. Женщина решает начать жизнь с чистого листа и уезжает из столицы в провинцию к своей тете. Там она устраивается в школу и узнает в отце одной из учениц свою первую любовь.