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Киноафиша Сериалы Паром для двоих
Паром для двоих (2021 - 2021) Паром для двоих 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Паром для двоих» – это отечественная мелодрама о судьбе учительницы Анны Золотаревой. Женщина лишается мужа в страшной автомобильной аварии. Она впадает в кому, а когда приходит в себя, узнает, что осталась совсем одна. Все имущество семьи прибрали к рукам родственники мужа, а мать Ани умерла от инфаркта, переволновавшись за дочку. Женщина решает начать жизнь с чистого листа и уезжает из столицы в провинцию к своей тете. Там она устраивается в школу и узнает в отце одной из учениц свою первую любовь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Илья Носков
Илья Носков
Павел Крайнов
Павел Крайнов
Юлия Подозёрова
Юлия Подозёрова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Паром для двоих - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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