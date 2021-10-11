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Киноафиша Сериалы Тайна Лилит
Тайна Лилит (2021 - …) Тайна Лилит 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал Россия 1
О чем сериал

«Тайна Лилит» – это отечественный детективно-мистический сериал о женщине-экстрасенсе. Лера Горская – участница популярной телепередачи, известная на всю страну под именем Лилит. У нее есть особые сверхъестественные способности, которые помогают ей находить пропавших людей, предугадывать события и буквально видеть сквозь стены. Но одно из заданий развлекательного шоу оборачивается шоком для всех, включая ведущего. Экстрасенс обнаруживает в колодце тело студентки. Лилит решает во что бы то ни стало найти убийцу.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Марат Башаров
Марат Башаров
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Илья Носков
Илья Носков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тайна Лилит - Сезон 1 Сезон 1
2021, 16 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Тайна Лилит
Кадры из сериала
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