«Тайна Лилит» – это отечественный детективно-мистический сериал о женщине-экстрасенсе. Лера Горская – участница популярной телепередачи, известная на всю страну под именем Лилит. У нее есть особые сверхъестественные способности, которые помогают ей находить пропавших людей, предугадывать события и буквально видеть сквозь стены. Но одно из заданий развлекательного шоу оборачивается шоком для всех, включая ведущего. Экстрасенс обнаруживает в колодце тело студентки. Лилит решает во что бы то ни стало найти убийцу.