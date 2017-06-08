В центре событий сериала «Модель счастливой жизни» оказывается Ира Горохова – настоящий профессионал с незаурядными идеями и упрямым характером. 32-летняя женщина давно работает менеджером в большой компании. Однажды она по приказу начальства отправляется в свой родной маленький городок. Там она случайно встречает бывшего возлюбленного Игоря, с которым разошлась перед отправлением в Москву. Пообщавшись с экс-женихом, Ира понимает, что не может назвать себя счастливой женщиной, ведь у нее в жизни нет любви…