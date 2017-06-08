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Постер сериала Модель счастливой жизни
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Киноафиша Сериалы Модель счастливой жизни

Модель счастливой жизни (2017 - 2017)

Model schastlivoj zhizni 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Дом Кино Премиум
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

В центре событий сериала «Модель счастливой жизни» оказывается Ира Горохова – настоящий профессионал с незаурядными идеями и упрямым характером. 32-летняя женщина давно работает менеджером в большой компании. Однажды она по приказу начальства отправляется в свой родной маленький городок. Там она случайно встречает бывшего возлюбленного Игоря, с которым разошлась перед отправлением в Москву. Пообщавшись с экс-женихом, Ира понимает, что не может назвать себя счастливой женщиной, ведь у нее в жизни нет любви…

В ролях
В ролях
Илья Носков
Илья Носков
Максим Заусалин
Максим Заусалин
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Светлана Агафошина
Людмила Шестакова
Людмила Шестакова
Юрий Корнишин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Модель счастливой жизни - Сезон 1 Сезон 1
2017, 2 эпизода
 
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