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Мужчина к Новому Году - трейлер
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Мужчина к Новому Году. Трейлер

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Дата публикации: 24 ноября 2023
Мужчина к Новому Году – Лера успешна, красива, умна, но одинока. В отношениях с мужчинами она предпочитает руководствоваться советами подруг. Поэтому, разорвав очередные «зависшие» взаимоотношения Лера спорит, что сможет найти мужчину мечты к Новому году, есть лишь одно но, до праздника осталась неделя. Любовь, неожиданные повороты судьбы, новогоднее чудо и, конечно, романтичный зимний Санкт-Петербург,  все это ждет Вас в кино.
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Оксана Науменко 11 декабря 2023, 19:40
Оценка
Рекомендую всем, очень веселая предновогодняя комедия. Отношения мужчин и женщин - всё самое интересное в этом фильме.
Приходите и не пожалеете.
Удивительные персонажи, на которых с грустью посмотришь в жизни, но с таким умилением и смехом увидишь именно в этом кино!!!
10 звезд!!!
Создайте себе настроение просмотром прекрасного фильма с удивительным актерским составом и, конечно, режиссером Андреем Носковым!!!
11 декабря 2023, 19:40 Ответить
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