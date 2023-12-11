Мужчина к Новому Году
– Лера успешна, красива, умна, но одинока. В отношениях с мужчинами она предпочитает руководствоваться советами подруг. Поэтому, разорвав очередные «зависшие» взаимоотношения Лера спорит, что сможет найти мужчину мечты к Новому году, есть лишь одно но, до праздника осталась неделя. Любовь, неожиданные повороты судьбы, новогоднее чудо и, конечно, романтичный зимний Санкт-Петербург, все это ждет Вас в кино.
Приходите и не пожалеете.
Удивительные персонажи, на которых с грустью посмотришь в жизни, но с таким умилением и смехом увидишь именно в этом кино!!!
10 звезд!!!
Создайте себе настроение просмотром прекрасного фильма с удивительным актерским составом и, конечно, режиссером Андреем Носковым!!!
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