Сериал «Камея из Ватикана» рассказывает о детективном расследовании во время пандемии. Столица России закрывается на локдаун, учебные заведения не работают, офисы уходят на «удаленку», а жители разъезжаются. Покидает Москву и талантливая сценаристка Тоня вместе с приемным сыном Родионом. Семья собирается пережить пандемию в небольшом родном городке Дождеве. Но там Тоня оказывается в эпицентре криминальной истории. Ее пожилая соседка внезапно умирает, и женщина решает выяснить, почему это случилось.