Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Камея из Ватикана
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Камея из Ватикана
Камея из Ватикана (2022 - 2022) Камея из Ватикана 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Камея из Ватикана» рассказывает о детективном расследовании во время пандемии. Столица России закрывается на локдаун, учебные заведения не работают, офисы уходят на «удаленку», а жители разъезжаются. Покидает Москву и талантливая сценаристка Тоня вместе с приемным сыном Родионом. Семья собирается пережить пандемию в небольшом родном городке Дождеве. Но там Тоня оказывается в эпицентре криминальной истории. Ее пожилая соседка внезапно умирает, и женщина решает выяснить, почему это случилось.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Илья Носков
Илья Носков
Наталья Рычкова
Эдуард Трухменев
Эдуард Трухменев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Камея из Ватикана - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Приложение киноафиши