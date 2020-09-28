Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кунг-фу жеребец" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Спасская
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Спасская

Спасская (2020 - …)

Спасская 12+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 27 часов 44 минуты
О чем сериал

Детективный российский сериал «Спасская» рассказывает о молодой следовательнице Ане из города Сочи. Очаровательная блондинка со стальным характером замужем за любимым мужчиной и работает в городском управлении уголовного розыска. Она очень принципиальна и строга как к себе, так и к окружающим. Но в ее привычный жизненный уклад вторгается новый сотрудник – оперативник Ильин, переведенный из другого города. Парень очень импульсивен и дерзок, однако в первый же день спасает Ане жизнь. Теперь им придется работать вместе.
 

В ролях
В ролях
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
Михаил Жигалов
Михаил Жигалов
Илья Носков
Илья Носков
Ольга Чудакова
Ольга Чудакова
Владимир Шевельков
Владимир Шевельков
Виталий Коваленко
Виталий Коваленко
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Самые странные сериалы Самые странные сериалы
Сезоны
Спасская - Сезон 1 Сезон 1
2020, 16 эпизодов
 
Сезон 2
TBA, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App