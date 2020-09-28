Детективный российский сериал «Спасская» рассказывает о молодой следовательнице Ане из города Сочи. Очаровательная блондинка со стальным характером замужем за любимым мужчиной и работает в городском управлении уголовного розыска. Она очень принципиальна и строга как к себе, так и к окружающим. Но в ее привычный жизненный уклад вторгается новый сотрудник – оперативник Ильин, переведенный из другого города. Парень очень импульсивен и дерзок, однако в первый же день спасает Ане жизнь. Теперь им придется работать вместе.

