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Киноафиша Сериалы Кривое зеркало души

Кривое зеркало души (2013 - 2013)

Криве дзеркало душі 12+
Год выпуска 2013
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Кривое зеркало души» – это украинская приключенческая мелодрама о простой честной девушке, которой приходится научиться выживать в мире интриг и предательств. Ольга Терентьева узнает, что родной брат Саня в прямом смысле проиграл ее в карты хозяину местного автосалона. Теперь, чтобы спасти от долгов свою семью, она должна стать любовницей жестокого и властного мужчины. Но самопожертвование Оли приводит не к благодарности родственников, а лишь к тому, что ей начинают свистеть и улюлюкать вслед.

В ролях
В ролях
Ада Роговцева
Ада Роговцева
Илья Носков
Илья Носков
Юрий Беляев
Юрий Беляев
Анна Казючиц
Анна Казючиц
Инна Капинос
Инна Капинос
Татьяна Лялина
Татьяна Лялина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кривое зеркало души - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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