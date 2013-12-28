Сериал «Кривое зеркало души» – это украинская приключенческая мелодрама о простой честной девушке, которой приходится научиться выживать в мире интриг и предательств. Ольга Терентьева узнает, что родной брат Саня в прямом смысле проиграл ее в карты хозяину местного автосалона. Теперь, чтобы спасти от долгов свою семью, она должна стать любовницей жестокого и властного мужчины. Но самопожертвование Оли приводит не к благодарности родственников, а лишь к тому, что ей начинают свистеть и улюлюкать вслед.