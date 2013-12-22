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Киноафиша Сериалы Анютино счастье

Анютино счастье (2013 - 2013)

Анютино счастье 12+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Аня, юная девушка с бойким характером, возвращается в родное село из детдома, куда попала после смерти матери. Она приезжает к старшему брату, которого долгие годы не видела, но в собственном доме оказывается не у дел: у брата своя семья, где Аню никто не ждал.

Неожиданно выясняется, что сельский "олигарх" Юмашев, хозяин большой фермы, – Анин отец. Когда-то он бросил ее мать и теперь, раскаявшись, решает наверстать упущенное.

Вскоре Юмашев скоропостижно умирает, успев завещать дочери ферму. Однако вместо райской жизни девушку ждет преследование бандитов, которые давно положили глаз на чужие земли и не упустят шанса обобрать беззащитную девчонку.

В ролях
В ролях
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Илья Носков
Илья Носков
Светлана Камынина
Светлана Камынина
Владимир Гориславец
Владимир Гориславец
Нина Курпякова
Олег Харитонов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Анютино счастье - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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