Аня, юная девушка с бойким характером, возвращается в родное село из детдома, куда попала после смерти матери. Она приезжает к старшему брату, которого долгие годы не видела, но в собственном доме оказывается не у дел: у брата своя семья, где Аню никто не ждал.

Неожиданно выясняется, что сельский "олигарх" Юмашев, хозяин большой фермы, – Анин отец. Когда-то он бросил ее мать и теперь, раскаявшись, решает наверстать упущенное.

Вскоре Юмашев скоропостижно умирает, успев завещать дочери ферму. Однако вместо райской жизни девушку ждет преследование бандитов, которые давно положили глаз на чужие земли и не упустят шанса обобрать беззащитную девчонку.