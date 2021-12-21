«Свингеры »: Рецензия Киноафиши

Накануне Нового года героям фильма «Свингеры» очень хочется тепла, заботы и, конечно, любви. Самой настоящей любви или, если быть точным, натуралистической. «Вот бы сексом заняться», мыслит каждый из них, но вслух этого не произносит до определенного момента. Игорь (Дмитрий Нагиев) — состоятельный предприниматель, который может позволить себе любые материальные блага и услуги. Но заняться сексом он хотел бы с любимой девушкой — еще не женой, но без пяти минут невестой Ольгой (Наталья Рудова).

В это же время на другом конце Москвы, в облезлой «хрущевке» в Люберцах обосновалась семья более чем скромного достатка. Андрей и Ирина (Илья Носков и Ирина Пегова соответственно) живут, что называется, душа в душу на протяжении нескольких лет. Но, кажется, смиренный брак начинает таять на глазах — паре явно не хватает адреналина и острых ощущений. Недолго думая, Ирина решается на отчаянный шаг — регистрацию на сайте знакомств для свинга. Честь по чести, свайп по блату — и вот две пары не очень молодых, но активных и бодрых духом людей встречаются в пространстве Интернета, а через несколько часов пересекаются и офлайн. Героям предстоит ряд испытаний, главные из которых — на верность и доверие к партнеру.

«Свингеры» Дмитрия Фикса и Андрейса Экиса — российский ремейк одноименного латвийского фильма все того же Экиса, который вышел в 2016 году и стал хитом национального проката. В первый же уик-энд латвийские «Свингеры» вернули 1/4 своего бюджета с помощью кассовых сборов, а в дальнейшем не один раз окупили бюджет целиком (в том числе посредством продажи прав на ремейки). Андрейс рассказал, что кино появилось не благодаря, а вопреки: автору очень не нравился расхожий в стране стереотип о том, что латыши о сексе не говорят. Возможно, его корни восходят к советскому прошлому и знаменитой обрывочной реплике о том, что «в СССР секса нет».

Свингеры

На сегодняшний день «Свингеры» обрели локальные версии во многих странах бывшего СССР и Европы — один и тот же сюжет на разных языках находил воплощение в Эстонии, Литве, Финляндии, Норвегии и Украине. Удивительным образом легкая история о сексуальной раскрепощенности находит отклик у сотен тысяч зрителей. Возможно, и русские «Свингеры» найдут путь к своей аудитории, несмотря на то, что отечественный ремейк в некоторых аспектах сильно проигрывает оригиналу.

В латвийской картине есть разительные отличия. Во-первых, у состоятельного джентльмена и его девушки солидная разница в возрасте, заметная невооруженным глазом. Отсюда рождается целый пласт юмора, сконцентрированный на состоянии здоровья пожилого человека, его «извращенных» желаниях и чувстве собственного достоинства. Ничего подобного в версии, адаптированной самим Экисом и Дмитрием Фиксом для России, нет. Дмитрий Нагиев в образе богача на машине премиум-класса — типичный мужчина 40+ «в самом расцвете сил». Напротив, будто внутренне комплексуя на фоне подступающего возрастного кризиса, он без остановки выдает короткие монологи о бравой мужской энергетике и «успехах в постели».

Во-вторых, в оригинальной латвийской версии «Свингеров» есть и гей-линия. Что автоматически поднимает важный для современного общества вопрос репрезентации секс-меньшинств даже в таких «легких и непринужденных» комедиях. В отечественной вариации никакого намека на гомосексуальные отношения кого-либо с кем-либо нет. Более того, когда персонажи Нагиева и Носкова во время игры в бутылочку собираются поцеловаться, Игорь выдает нелицеприятный тейк в отношении всех, кто «не такой», тем самым подчеркивая привычное для российского кино положение «нас» и «их» — метафорических людей второго сорта, больных и ненормальных.

Свингеры

Более того, русские «Свингеры», как, впрочем, и оригинальное кино из Латвии, занимает сторону баррикад патриархата — даже в разрезе нетипичной свинг-вечеринки, разворачивающейся на экране. Это кино, которое стоило бы охарактеризовать как шовинистское: мужчинам в кадре отдано и больше экранного времени, и пространства, и попросту гораздо большее позволяется, нежели женщинам. Можно было бы допустить некоторые из декламируемых сексуальных практик четырех взрослых людей — в отдельных сценах есть даже сравнительно неплохие шутки, вызывающие желание не только улыбнуться, но и засмеяться. К слову, за диалоги в российском ремейке отвечал известный латвийский сценарист и прозаик Слава Сэ.

Все это можно даже воспринимать как разыгранную комедию с рядом условностей. Замкнутость в двух-трех локациях неизбежно вызывает ассоциации с театром, еще и актеры по большей части переигрывают. Но многое в восприятии этого ремейка перечеркивает ничем не оправданное давление мужского желания на фоне женского отрицания. В нашей стране до сих пор не принят закон о домашнем насилии. Женщины каждый день сталкиваются с издевательствами и побоями и не имеют возможности защититься. Но Андрейс Экис и Дмитрий Фикс предлагают зрителям посмеяться над пусть условным, но все-таки (не)вербальным насилием. Дело происходит за закрытыми дверями, и инициатива исходит со стороны хамоватого мужчины, уверенного в своих желаниях. Однако женщина четко дает понять, что больше не намерена принимать правила свинг-игры и хочет из нее выйти.

Если попытаться закрыть на это глаза, русские «Свингеры» покажутся легкой комедией, наследующей оригиналу. Дерзким и откровенным фильмом (не ждите большого количества обнаженки, рейтинг все-таки 16+), которое делает попытку разобраться в феномене свинга в российских реалиях. Если же насмешка над тезисом «нет значит нет» — это so much для вас, лучше обходить эту отечественную комедию стороной. Юмор, конечно, бывает разный, да и шутить можно обо всем. Просто не про все шутить действительно стоит.