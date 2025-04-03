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Постер сериала Маня и Груня
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Киноафиша Сериалы Маня и Груня

Маня и Груня (2025 - …)

Manya i Grunya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Стрим-сервис Смотрим
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

Майор Следственного комитета Марина Пичугина или, как ее называют близкие люди – Маня, переезжает из Москвы в небольшой городок Савельевск. Это не ссылка и не результат столичных интриг. О переводе в провинцию Пичугина попросила сама. Выросшая в местном детдоме, героиня надеется отыскать в Савельевске своего отца, которого ошибочно считала погибшим. Кроме того, отъезд из столицы для следователя Пичугиной – способ забыть несчастную любовь. Однако поиски отца оказываются гораздо более сложными и опасными, чем представлялось Мане, забыть прошлое почти невозможно, а новые сослуживцы воспринимают ее в штыки. В их понимании женщина не способна быть следователем, тем более старшим, и совершенно точно ее невозможно представить в роли начальницы. В довершение ко всему на голову хрупкой девушке сваливается огромная и своенравная овчарка Груня…
 

Маня и Груня - трейлер первого сезона
Маня и Груня  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Екатерина Копанова
Екатерина Копанова
Илья Носков
Илья Носков
Антон Денисенко
Антон Денисенко
Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин
Елена Панова
Елена Панова
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Маня и Груня - Сезон 1 Сезон 1
2025, 16 эпизодов
 
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