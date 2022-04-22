Детективный российский сериал «Тихие воды» рассказывает о работе профессионального психиатра-консультанта Киры Устьяновой. Когда-то она работала в полиции, теперь же лишь иногда помогает бывшим коллегам в особо сложных расследованиях, составляя психологический портрет подозреваемых и помогая их «разговорить». Однажды Кира плавает в городском бассейне и случайно оказывается в центре страшного преступления. В спорткомплекс врывается вооруженный бандит, оставив женщине на память водобоязнь и новую цель в жизни.