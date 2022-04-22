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Киноафиша Сериалы Тихие воды
Тихие воды (2022 - 2022) Тихие воды 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 1 час 30 минут
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О чем сериал

Детективный российский сериал «Тихие воды» рассказывает о работе профессионального психиатра-консультанта Киры Устьяновой. Когда-то она работала в полиции, теперь же лишь иногда помогает бывшим коллегам в особо сложных расследованиях, составляя психологический портрет подозреваемых и помогая их «разговорить». Однажды Кира плавает в городском бассейне и случайно оказывается в центре страшного преступления. В спорткомплекс врывается вооруженный бандит, оставив женщине на память водобоязнь и новую цель в жизни.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Илья Носков
Илья Носков
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Илья Бледный
Илья Бледный
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Сергей Степин
Сергей Степин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тихие воды - Сезон 1 Сезон 1
2022, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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