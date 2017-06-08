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Владимир Грамматиков
Владимир Грамматиков
Vladimir Grammatikov
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Владимир Грамматиков
Vladimir Grammatikov
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Дата рождения
1 июня 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Владимир Грамматиков
Родился 1 июня 1942 года. Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия).
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Фильмография Владимир Грамматиков
Нина. Дорога любви
драма, мелодрама
2019, Россия
0.0
Сокровища Ермака
приключения, семейный
2018, Россия
5.0
Страна хороших деточек
детский, сказка
2013, Россия
6.0
Сибирочка
семейный, сказка
2003, Россия
0.0
Аз и Ферт
комедия
2001, Россия
0.0
Привет от Чарли-трубача
мелодрама
1998, Россия
5.0
Маленькая принцесса
сказка, мелодрама, семейный
1997, Россия
7.0
Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке
сказка, семейный
1991, Россия
7.0
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